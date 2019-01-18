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РФ разместила ракетные комплексы "Искандер" вблизи украинской границы

Новости » Политика    18.01.2019 - 20:10
РФ разместила ракетные комплексы "Искандер" вблизи украинской границы
Фото: оперативно-тактические комплексы "Искандер" (foxnews.com)

"Искандер" способен запускать баллистические или крылатые ракеты до 500 км

Неподалеку от границы с Украиной армия Российской Федерации развернула оперативно-тактические комплексы "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды до 50 км. Соответствующие снимки предоставила компания Imagesat International, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В докладе Imagesat International говорится, что пусковые установки появились в Краснодарском крае примерно в 430 км от границы с Украиной.

Кроме того, на фото видны военные объекты, их инфраструктура - ангары, бункеры, а также сами комплексы "Искандер" вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Согласно предоставленной информации, эти ОТРК Россия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Отметим, комплекс "Искандер" способен запускать баллистические или крылатые ракеты на расстояние до 500 километров. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

 

Фото: спутниковые снимки Imagesat International

Ранее РБК-Украина писало, что согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что Российская Федерация возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной. Таким образом, Волкер подтвердил заявления украинских властей о том, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

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