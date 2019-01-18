РФ розмістила ракетні комплекси "Іскандер" поблизу українського кордону

Фото: оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" (foxnews.com)

"Іскандер" здатний запускати балістичні або крилаті ракети до 500 км

Неподалік від кордону з Україною армія Російської Федерації розгорнула оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" з ракетами, здатними нести ядерні заряди до 50 км. Відповідні знімки надала компанія Imagesat International, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

У доповіді Imagesat International йдеться, що пускові установки з'явилися в Краснодарському краї приблизно в 430 км від кордону з Україною.

Крім того, на фото видно військові об'єкти, їх інфраструктура - ангари, бункери, а також самі комплекси "Іскандер" разом з транспортно-заряджають машинами.

Згідно з наданою інформацією, ці ОТРК Росія розгорнула і біля кордону з Монголією в Улан-Уде.

Зазначимо, комплекс "Іскандер" здатний запускати балістичні або крилаті ракети на відстань до 500 кілометрів. Ракети можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Фото: супутникові знімки Imagesat International

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з даними космічної розвідки Росія розміщує танки на відстані 18 км від українського кордону.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер раніше заявляв, що Російська Федерація відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною. Таким чином, Волкер підтвердив заяви української влади про те, що Росія відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною.