Волкер: РФ возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер подтвердил заявления украинских властей о том, что РФ возобновила наращивание военных сил

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной. Об этом он во время брифинга, передает РБК-Украина со ссылкой на журналиста в Брюсселе Тери Щульц.

Волкер подтвердил заявления украинских властей о том, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

Он также поддержал генсека НАТО Йенса Столтенберга, выразив признательность Украине за "сдержанность" после атаки на Азовском море. Волкер отметил, что союзники усиливают визиты военных кораблей в Украину с целью попыток сдержать дальнейшую агрессию России.

Он также в очередной раз заявил о незаконности задержания украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, а также блокирование судов в Азовском море.

Напомним, по данным Главного управления разведки, Российская Федерация развернула дополнительные разведывательные средства вдоль всей границы с Украиной. В частности, командование Вооруженных сил России наращивает ведение разведки вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств.

Добавим, что начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко ранее заявлял, что на сегодняшний день угроза вторжения РФ в Украину является самой высокой с 2014 года. По его словам, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В частности, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии 18 км от границы.