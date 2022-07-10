РФ разгоняет фейки о "расколе" Запада по поддержке Украины: где именно
Российская пропаганда распространяет фейки якобы о "расколе" западного общества в вопросе поддержки Украины. Эти нарративы враг, в частности, продвигает в иностранных СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Так, Россия распространила материалы Daily Banner, BB-CNTV, которые, ссылаясь якобы на The Sunday Times, писали, что среди стран НАТО наблюдается "раскол по поводу отношения к войне в Украине".
Кроме того, лояльный РФ американский военный аналитик Скотт Риттер назвал саммит НАТО, на котором Россию признали самой большой угрозой безопасности Запада, "попыткой Альянса напомнить о своем существовании".
Также издание The American Conservative выпустило материал о том, что якобы президент США Джо Байден "остался наедине в войне" с Россией.
Вместе с тем кремлевские медиа, ссылаясь на заявление депутата Европарламента Тьери Мариани, писали о "бесполезности расходов на послевоенное восстановление Украины".
При этом американский ученый Дуг Бендоу продолжает настаивать на том, что прекращение поставок Украине вооружения - единственный путь к миру.
Напомним, недавно враг распространял информацию якобы об "успехе" своей армии, "угрозе" иностранным портам со стороны Украины, а также в очередной раз обвинил ВСУ.
Добавим, также в российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине.
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