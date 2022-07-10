РФ розганяє фейки про "розкол" Заходу щодо підтримки України: де саме

Російська пропаганда поширює фейки нібито про "розкол" західного суспільства у питанні підтримки України. Ці наративи ворог, зокрема, просуває в іноземних ЗМІ.

Так, Росія поширила матеріали Daily Banner, BB-CNTV, які, посилаючись начебто на The Sunday Times, писали, що серед країн НАТО спостерігається "розкол щодо ставлення до війни в Україні".

Крім того, лояльний РФ американський військовий аналітик Скотт Ріттер назвав саміт НАТО, на якому Росію визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу, "спробою Альянсу нагадати про своє існування".

Також видання The American Conservative видало матеріал про те, що нібидо президент США Джо Байден "залишився наодинці у війні" з Росією.

Разом з тим кремлівські медіа, посилаючись на заяву депутата Європарламенту Тьєрі Маріані, писали про "марність витрат на післявоєнне відновлення України".

При цьому американський науковець Дуг Бендоу продовжує наполягати на тому, що припинення постачання Україні озброєння - єдиний шлях до миру.

Нагадаємо, нещодавно ворог поширював інформацію нібито про "успіх" своєї армії, "загрозу" іноземним портам з боку України, а також вчергове звинуватив ЗСУ.

Додамо, також у російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні.

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