В Минобороны опровергли фейк об ограничении на выезд женщин за границу

В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили и в Украине.

По ее словам, с 24 февраля ни одной женщины принудительно в Украине не мобилизовали, как собственно и до того - с 2014 года. В ВСУ нет необходимости в принудительной мобилизации женщин.

"Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются", - сказала Маляр.