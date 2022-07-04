ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минобороны опровергли фейк об ограничении на выезд женщин за границу

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 18:10
В Минобороны опровергли фейк об ограничении на выезд женщин за границу Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Евгений Прокопенко

В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили и в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, с 24 февраля ни одной женщины принудительно в Украине не мобилизовали, как собственно и до того - с 2014 года. В ВСУ нет необходимости в принудительной мобилизации женщин.

"Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются", - сказала Маляр.

Напомним, в СНБО навели самые популярные слухи и фейки, которые распространяют пропагандисты и обсуждает население. В частности речь идет о привлечении украинок в ряды армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы