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"Успехи" Путина, зерно и обвинения ВСУ: какие новые фейки распространяет роспропаганда

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Киев, Среда 06 июля 2022 09:00
"Успехи" Путина, зерно и обвинения ВСУ: какие новые фейки распространяет роспропаганда Фото: в СНБО назвали новые фейки роспропаганды (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская пропаганда продолжает распространять фейки по поводу войны против Украины. Враг транслирует информацию якобы об "успехе" своей армии, об "угрозе" иностранным портам со стороны Украины, а также в очередной раз обвиняет ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Манипуляция

Как заметили в ведомстве, СМИ РФ сообщили: "на смену заявлениям "Путину не избежать поражения" якобы Запад постепенно осознает, что "российская армия в итоге возьмет под контроль большую часть украинской территории".

"Такое развитие событий может подтолкнуть Китай к операции на Тайване и тогда США вместе с Японией окажутся втянутыми в серьезный конфликт", - поясняют в СНБО.

Дезинформация

Также в Минобороны РФ заявили, что "в шести украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Создана официальным Киевом угроза обстрела и минная опасность не позволяет судам выйти в море".

Кроме того, российская пресса сообщила, что "в Лисичанске ВСУ использовали запрещенные мины ПФМ-1".

И якобы перед отступлением они разбросали "лепестки" в центральных районах города, поэтому местным жителям пришлось обезвреживать их самостоятельно".

Напомним, также в российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине.

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