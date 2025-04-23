РФ ракетами вдарила по Сумщині: що відомо

За її словами, наслідки удару уточнюються, всі сили та засоби залучено до ліквідації.

"Не ігноруйте правил безпеки, перебувайте в укриттях", - написала вона.

Станом на 16:27 інформація про наслідки удару або постраждалих - не надходила.

Оновлено о 17:15.

У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району.

"Попередньо, постраждалих немає. Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. Наслідки ракетного удару уточнюються", - сказано у повідомленні.

Повітряна тривога

Раніше Повітряні сили повідомляли про ворожий розвідувальний дрон, який було помічено на заході Сумщини. А згодом у низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару з півночі.

Обстріли України

Російська армія посилила свої удари по території України. Зокрема, окупанти почали застосовувати нову тактику - точкові обстріли окремих населених пунктів. Частіше за все ворог наразі атакує Харків, Дніпро та Одесу використовуючи ударні дрони.

Що стосується Сум, то росіяни не припиняють обстрілів прикордоння, а 13 квітня, у Вербну неділю, окупанти двічі вдарили балістикою по центру міста. Тоді загинуло 35 людей.

А ось у Харкові, у ніч на 23 квітня, пролунало щонайменше шість вибухів. Під атакою була і Полтава - цілями російських дронів була суто цивільна інфраструктура. В результаті атаки постраждали три людини.

Також в Одесі пізно ввечері 22 квітня пролунало кілька вибухів на тлі загрозу дронових ударів з боку ворога. Внаслідок обстрілу сталися пожежі, відомо про постраждалих.