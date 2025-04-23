РФ ракетами ударила по Сумской области: что известно

По ее словам, последствия удара уточняются, все силы и средства привлечены к ликвидации.

"Не игнорируйте правил безопасности, находитесь в укрытиях", - написала она.

По состоянию на 16:27 информация о последствиях удара или пострадавших - не поступала.

Воздушная тревога

Ранее Воздушные силы сообщали о вражеском разведывательном дроне, который был замечен на западе Сумщины. А впоследствии в ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара с севера.

Обстрелы Украины

Российская армия усилила свои удары по территории Украины. В частности, оккупанты начали применять новую тактику - точечные обстрелы отдельных населенных пунктов. Чаще всего враг сейчас атакует Харьков, Днепр и Одессу используя ударные дроны.

Что касается Сум, то россияне не прекращают обстрелов приграничья, а 13 апреля, в Вербное воскресенье, оккупанты дважды ударили баллистикой по центру города. Тогда погибло 35 человек.

А вот в Харькове, в ночь на 23 апреля, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. Под атакой была и Полтава - целями российских дронов была чисто гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали три человека.

Также в Одессе поздно вечером 22 апреля прозвучало несколько взрывов на фоне угрозы дроновых ударов со стороны врага. В результате обстрелов произошли пожары, известно о пострадавших.