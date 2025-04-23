У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей сьогодні, 23 квітня, було оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Тривогу скасували на короткий час, але її знову оголосили о 15:33. Причина така сама - загроза балістики.

Станом на 15:18 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Росія стала частіше застосовувати балістику

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти стали частіше тероризувати мирні міста України балістичними ракетами.

Ворог запускає по цивільній інфраструктурі України ракети з касетною бойовою частиною, які дуже небезпечні для життя мирних громадян.

Зокрема, кілька тижнів тому ворог вдарив такими ракетами по Сумах. Тоді ракета прилетіла по місцю скупчення людей, 35 людей загинуло.

Також 18 квітня окупанти запустили по Харкову свої балістичні ракети. Вони прилетіли по Основ'янському району.

Було відомо, що внаслідок такої атаки ворога постраждали понад 100 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.