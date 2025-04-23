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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Середа 23 квітня 2025 15:19
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 23 квітня, було оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 15:18 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістикиФото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - написали Повітряні сили.

Оновлено 15:36

Тривогу скасували на короткий час, але її знову оголосили о 15:33. Причина така сама - загроза балістики.

Росія стала частіше застосовувати балістику

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти стали частіше тероризувати мирні міста України балістичними ракетами.

Ворог запускає по цивільній інфраструктурі України ракети з касетною бойовою частиною, які дуже небезпечні для життя мирних громадян.

Зокрема, кілька тижнів тому ворог вдарив такими ракетами по Сумах. Тоді ракета прилетіла по місцю скупчення людей, 35 людей загинуло.

Також 18 квітня окупанти запустили по Харкову свої балістичні ракети. Вони прилетіли по Основ'янському району.

Було відомо, що внаслідок такої атаки ворога постраждали понад 100 мирних жителів.

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