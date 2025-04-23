Харків знову під дроновою атакою, у місті прогриміли вибухи

У Харкові у ніч проти 23 квітня пролунали вибухи. Російські загарбники знову атакують місто ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

Харківський міський голова розповів про вибух у місті о 01:02 у своєму Telegram-каналі.

У Харкові пролунав вибух - місто знову під атакою ворожих БПЛА", - написав він.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію руху нових ударних безпілотників противника у напрямку міста Харків.

О 01:08 мер Терехов розповів про другий вибух у Харкові.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram також розповів про ворожу повітряну атаку на обласний центр.

"Вибух в Харкові! Перебувайте у безпеці до відбою тривоги", - написав він у соцмережі.

О 01:22 мер Терехов розповів про "третій за ніч вибух у місті".

"Можливі ще удари ворожими БПЛА. Будьте обережні!" - йдеться в заяві міського голови.

Оновлено: в мерії розповіли про "прильоти" та пожежу

Як пізніше поінформував міський голова Терехов, у Харкові усі три "прильоти" були по одному району міста. Він розповів, що на місцях влучань є пожежа.

"Наслідки ударів уточнюються. Загроза повторних ударів зберігається", - додав мер.

Оновлено: атака БПЛА триває

"Пʼятий за останню годину вибух у місті! Будьте обережні!" - повідомив Терехов о 01:54.

У Повітряних силах попереджали про фіксацію кількох "Шахедів" у передмісті Харкова.

Удари дронів по Харкову

Нагадаємо, 22 квітня вдень російські загарбники запустили по Харкову "Шахеди". У місті прогриміли кілька вибухів. Як стало відомо пізніше, ворог атакував одразу Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський райони Харкова.

В результаті російського удару дронами-камікадзе постраждали десять людей. Додамо також, що загалом російські окупанти для ударів по Харкову застосували 13 дронів.

А вже ввечері 22 квітня війська РФ знову вдарили по Харкову дроном. В результаті обстрілу загорівся гараж у Салтівському районі. Відомо, що для атаки противник застосував БПЛА типу "Молнія".