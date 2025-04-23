Харків знову під дроновою атакою, у місті прогриміли вибухи
У Харкові у ніч проти 23 квітня пролунали вибухи. Російські загарбники знову атакують місто ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Харківський міський голова розповів про вибух у місті о 01:02 у своєму Telegram-каналі.
У Харкові пролунав вибух - місто знову під атакою ворожих БПЛА", - написав він.
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію руху нових ударних безпілотників противника у напрямку міста Харків.
О 01:08 мер Терехов розповів про другий вибух у Харкові.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram також розповів про ворожу повітряну атаку на обласний центр.
"Вибух в Харкові! Перебувайте у безпеці до відбою тривоги", - написав він у соцмережі.
О 01:22 мер Терехов розповів про "третій за ніч вибух у місті".
"Можливі ще удари ворожими БПЛА. Будьте обережні!" - йдеться в заяві міського голови.
Оновлено: в мерії розповіли про "прильоти" та пожежу
Як пізніше поінформував міський голова Терехов, у Харкові усі три "прильоти" були по одному району міста. Він розповів, що на місцях влучань є пожежа.
"Наслідки ударів уточнюються. Загроза повторних ударів зберігається", - додав мер.
Оновлено: атака БПЛА триває
"Пʼятий за останню годину вибух у місті! Будьте обережні!" - повідомив Терехов о 01:54.
У Повітряних силах попереджали про фіксацію кількох "Шахедів" у передмісті Харкова.
Удари дронів по Харкову
Нагадаємо, 22 квітня вдень російські загарбники запустили по Харкову "Шахеди". У місті прогриміли кілька вибухів. Як стало відомо пізніше, ворог атакував одразу Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський райони Харкова.
В результаті російського удару дронами-камікадзе постраждали десять людей. Додамо також, що загалом російські окупанти для ударів по Харкову застосували 13 дронів.
А вже ввечері 22 квітня війська РФ знову вдарили по Харкову дроном. В результаті обстрілу загорівся гараж у Салтівському районі. Відомо, що для атаки противник застосував БПЛА типу "Молнія".
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