РФ ракетами вдарила по Сумщині: що відомо
Російська армія сьогодні вдень завдала ракетного удару по території Коровинської громади, що у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Роменської районної військової адміністрації Валентину Назаренко.
За її словами, наслідки удару уточнюються, всі сили та засоби залучено до ліквідації.
"Не ігноруйте правил безпеки, перебувайте в укриттях", - написала вона.
Станом на 16:27 інформація про наслідки удару або постраждалих - не надходила.
Оновлено о 17:15.
У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району.
"Попередньо, постраждалих немає. Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. Наслідки ракетного удару уточнюються", - сказано у повідомленні.
Повітряна тривога
Раніше Повітряні сили повідомляли про ворожий розвідувальний дрон, який було помічено на заході Сумщини. А згодом у низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару з півночі.
Обстріли України
Російська армія посилила свої удари по території України. Зокрема, окупанти почали застосовувати нову тактику - точкові обстріли окремих населених пунктів. Частіше за все ворог наразі атакує Харків, Дніпро та Одесу використовуючи ударні дрони.
Що стосується Сум, то росіяни не припиняють обстрілів прикордоння, а 13 квітня, у Вербну неділю, окупанти двічі вдарили балістикою по центру міста. Тоді загинуло 35 людей.
А ось у Харкові, у ніч на 23 квітня, пролунало щонайменше шість вибухів. Під атакою була і Полтава - цілями російських дронів була суто цивільна інфраструктура. В результаті атаки постраждали три людини.
Також в Одесі пізно ввечері 22 квітня пролунало кілька вибухів на тлі загрозу дронових ударів з боку ворога. Внаслідок обстрілу сталися пожежі, відомо про постраждалих.
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