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Чехия предостерегает Россию от вмешательства во внутренние дела

Новости » Политика     29.04.2020 - 11:32
Чехия предостерегает Россию от вмешательства во внутренние дела
Фото: Андрей Бабіш (flickr.com-oberbank)

Впрочем, Бабиш отметил, что ситуация не требует таких шагов, как высылка российского посла

Комментируя информацию о предполагаемом пребывании российского агента на территории Чехии, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, его страна не позволит другим государствам влиять на собственную политику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на чешские СМИ.

Впрочем, Бабиш отметил, что ситуация не требует таких шагов, как высылка российского посла.

"Мы - суверенное государство, и нам определенно не понравится, если любая из крупных мировых государств каким-то образом влияет на наши политические дела", - сказал Бабіш.

Отметим, издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что три недели назад в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой могла быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в частности мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа. В России эту информацию называют фейком.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек поддержал сохранение санкций против Российской Федерации, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не допустит отмены санкций против России из-за пандемии коронавируса и связанные с ней экономические кризисы.

Россия по политическим мотивам незаконно удерживает около 120 украинцев, - МИД Мэру Праги выделили охрану из-за российской угрозы
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