ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

РФ намагалася вплинути на шотландський референдум, - звіт Британії

Лондон, Вівторок 21 липня 2020 15:17
РФ намагалася вплинути на шотландський референдум, - звіт Британії
Фото: парламент Великобритании (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

Такі дії РФ назвали "першим пострадянським втручанням у західні демократичні вибори"

Комітет парламенту Великої Британії опублікував документ, у якому йдеться про втручання Росії у референдум про незалежність Шотландії 2014 року. Такі дії РФ назвали "першим пострадянським втручанням у західні демократичні вибори".

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, у комітеті з діяльності служб розвідки та безпеки парламенту Великобританії стверджують, що Росія намагалася вплинути на голосування під час референдуму.

У документі з посиланням на "коментарі, які заслуговують на довіру", говориться, що вона організувала кампанію з надання впливу на референдум про незалежність Шотландії.

Зазначимо, що нещодавньому інтерв'ю журналістам посол РФ у Британії Андрій Келін заявив, що російська сторона цікавиться лише розвитком зв'язків з шотландським бізнесом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що Росія намагалася втрутитися у британські вибори 2019 року.

Росія періодично втручається у внутрішні справи багатьох країн, про що підтверджують заяви цих держав.

Так було, зокрема, під час минулих президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся