РФ намагалася вплинути на шотландський референдум, - звіт Британії

Фото: парламент Великобритании (pixabay.com)

Такі дії РФ назвали "першим пострадянським втручанням у західні демократичні вибори"

Комітет парламенту Великої Британії опублікував документ, у якому йдеться про втручання Росії у референдум про незалежність Шотландії 2014 року. Такі дії РФ назвали "першим пострадянським втручанням у західні демократичні вибори".

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, у комітеті з діяльності служб розвідки та безпеки парламенту Великобританії стверджують, що Росія намагалася вплинути на голосування під час референдуму.

У документі з посиланням на "коментарі, які заслуговують на довіру", говориться, що вона організувала кампанію з надання впливу на референдум про незалежність Шотландії.

Зазначимо, що нещодавньому інтерв'ю журналістам посол РФ у Британії Андрій Келін заявив, що російська сторона цікавиться лише розвитком зв'язків з шотландським бізнесом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що Росія намагалася втрутитися у британські вибори 2019 року.

Росія періодично втручається у внутрішні справи багатьох країн, про що підтверджують заяви цих держав.

Так було, зокрема, під час минулих президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.