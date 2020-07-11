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Трамп подтвердил кибератаку на российскую "фабрику троллей"

Вашингтон, Суббота 11 июля 2020 08:42
Трамп подтвердил кибератаку на российскую "фабрику троллей"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

Эта организация вмешивалась в выборы президента США в 2016 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его страна совершила кибератаку на российское "Агентство интернет-исследований", также именуемое "фабрикой троллей". Среди прочего, как утверждают американские политики, эта организация вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Марк Тиссен, который ранее на этой неделе провел интервью с американским главой государства.

На вопрос, совершили ли американские службы кибератаку по российской "фабрике троллей", Трамп ответил: "верно".

Трамп заявляет, что давая распоряжение о кибератаке, он действовал на основе информации, которую ему предоставили о вмешательстве России в американские выборы.

"Послушайте, мы остановили это", - сказал американский лидер.

Напомним, ранее в Конгрессе США инициировали расширение санкций против "марионетки Путина" Евгения Пригожина, который финансировал вышеупомянутую российскую организацию.

Напомним, в феврале 2019 года The Washington Post сообщала, что США отключали российскую "фабрику троллей" от интернета во время выборов 2018.

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