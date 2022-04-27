РФ пытается показать Молдове, что с ней произойдет, если продолжит поддерживать Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия применяет методы запугивания Молдовы, чтобы показать стране, что с ней произойдет, если она продолжит поддерживать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
"Есть определенные спецоперации российских спецслужб. Это уже не фейкньюс. Понятно для чего - для дестабилизации ситуации в регионе. Для угроз Молдовы. Они им показывают, что, если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги", - отметил глава государства.
Он также заявил, что Украина знает о постоянной готовности российских войск в непризнанном Приднестровье, но ЗСУ ничего не боятся и готовы дать отпор.
Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о том, что серия взрывов в здании так называемого "Министерства государственной безопасности" Приднестровья - это спланированная провокация российских спецслужб.
Ранее Зеленский высказался о планах России прорубить коридор к Молдове.
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