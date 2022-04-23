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Риски есть, будем защищаться. Зеленский о планах РФ прорубить коридор к Молдове

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 21:15
Риски есть, будем защищаться. Зеленский о планах РФ прорубить коридор к Молдове Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход к Молдове и в частности к непризнанному Приднестровью. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Ежедневно есть те или иные сигналы из России о планах захватить территории. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют", - сказал Зеленский, комментируя планы Москвы "прорубить" сухопутный коридор в Молдову.

По его словам, пока говорить о возможности реализации этих планов Москвы рано. Глава государства заверил, что Украина будет защищать свои территории.

Напомним, ранее в России назвали целями войны против Украины захват южных областей страны и получение сухопутного выхода к непризнанному Приднестровью якобы для "защиты" русскоязычных.

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