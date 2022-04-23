Риски есть, будем защищаться. Зеленский о планах РФ прорубить коридор к Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход к Молдове и в частности к непризнанному Приднестровью. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Ежедневно есть те или иные сигналы из России о планах захватить территории. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют", - сказал Зеленский, комментируя планы Москвы "прорубить" сухопутный коридор в Молдову. По его словам, пока говорить о возможности реализации этих планов Москвы рано. Глава государства заверил, что Украина будет защищать свои территории.