РФ намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо продовжить підтримувати Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія застосовує методи залякування Молдови, щоб показати країні, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати в Україну.

"Є певні спецоперації російських спецслужб. Це вже не фейкньюс. Зрозуміло для чого - для дестабілізації ситуації в регіоні. Для загроз Молдови. Вони їм показують, що, якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть ті чи інші кроки", - зазначив глава держави.

Він також заявив, що Україна знає про постійну готовність російських військ у невизнаному Придністров'ї, але ЗСУ нічого не бояться і готові дати відсіч.