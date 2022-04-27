RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо продовжить підтримувати Україну, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія застосовує методи залякування Молдови, щоб показати країні, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Є певні спецоперації російських спецслужб. Це вже не фейкньюс. Зрозуміло для чого - для дестабілізації ситуації в регіоні. Для загроз Молдови. Вони їм показують, що, якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть ті чи інші кроки", - зазначив глава держави.

Він також заявив, що Україна знає про постійну готовність російських військ у невизнаному Придністров'ї, але ЗСУ нічого не бояться і готові дати відсіч.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що серія вибухів у будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" Придністров'я - це спланована провокація російських спецслужб.

Раніше Зеленський висловився про плани Росії прорубати коридор до Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМолдова