РФ намагається показати Молдові, що з нею станеться, якщо продовжить підтримувати Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія застосовує методи залякування Молдови, щоб показати країні, що з нею станеться, якщо вона продовжить підтримувати в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Є певні спецоперації російських спецслужб. Це вже не фейкньюс. Зрозуміло для чого - для дестабілізації ситуації в регіоні. Для загроз Молдови. Вони їм показують, що, якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть ті чи інші кроки", - зазначив глава держави.
Він також заявив, що Україна знає про постійну готовність російських військ у невизнаному Придністров'ї, але ЗСУ нічого не бояться і готові дати відсіч.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що серія вибухів у будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" Придністров'я - це спланована провокація російських спецслужб.
Раніше Зеленський висловився про плани Росії прорубати коридор до Молдови.
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