РФ проводит внезапную проверку войск в округах, граничащих с Украиной

Российская Федерация инициировала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Западный округ охватывает, в том числе, северо-восточную границу Украины, Южный - Крым.

Об этом сообщает ТАСС.

К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Цель внезапной проверки - "оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России", а также для подготовки к учению "Кавказ-2020".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что не фиксируют подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма.

В то же время, украинская разведка не раз сообщала о возможном полномасштабном наступлении РФ, в частности, во время учений "Кавказ-2020" в сентябре.