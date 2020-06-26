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Россия может прибегнуть к провокациям на Черном море, - разведка

Новости » Политика     26.06.2020 - 16:01
Россия может прибегнуть к провокациям на Черном море, - разведка
Фото: Вадим Скибицкий (mil.gov.ua)

Россия может прибегнуть к провокациям во время военных учений в сентябре

Россия во время учений "Кавказ-2020", которые будут проводиться в сентябре, может прибегнет к провокациям на Черном море.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба министерства.

По его словам, стратегические командно-штабные учения ВС России "Кавказ-2020" созданы для демонстрации военной мощи России, их следует рассматривать как элемент давления на Украину.

"Во время учений "Кавказ-2020" в Южном военном округе будет создано не менее 7 группировок войск и стратегический резерв. Кроме того, не исключается развертывание группировки территориальных войск на базе центров обеспечения мобилизационного развертывания", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что учение будет использовано властями РФ для демонстрации военной мощи Украине и странам Европы.

"Вероятно, что показательная фаза учений будет проведена в форме нескольких двусторонних учений на Донском, Крымском, а также Владикавказском операционных направлениях. В акватории Черного моря возможно проведение межфлотского обучения", - заявил Скибицкий.

Он добавил, что основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о "необратимости выполнения российских требований относительно оккупированных территорий и способности Кремля отстаивать свои интересы с использованием военной силы".

"По результатам разведки учений ВС России "Кавказ-2020" будет подготовлен соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз от Российской Федерации", - добавил Скибицкий.

Напомним, в апреле военные учения в Черном море провели Военно-морские силы Украины.

Кроме того, в мае морские пограничники из состава ООС провели боевые учения в Азовском море.

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Автор: News Editor 1

Теги Новости Украины ученияЧерное мореразведка
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