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Минобороны не фиксирует подготовку РФ к наступлению со стороны Крыма

Крым, Пятница 17 июля 2020 10:31
Минобороны не фиксирует подготовку РФ к наступлению со стороны Крыма
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Анастасия Светлевская

На полуострове не фиксируют действия по созданию ударных группировок

В Министерстве обороны не фиксируют подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству.

"О возможности осуществления вооруженного нападения РФ и активизации боевых действий именно на Крымском направлении. В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям РФ вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АРК не обнаружено", - подчеркнул он и добавил, что на полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок.

Министр обороны вместе с тем заверил, что Вооруженные силы Украины осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления соответствующей отпора возможным действиям со стороны России. Таран отметил непредсказуемость решений политического руководства РФ и военного руководства вооруженных сил России.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии возможных военных планов России в отношении Украины.

Как писало РБК-Украина, украинская разведка не раз сообщала о возможном полномасштабном наступлении РФ, в частности, во время учений "Кавказ 2020" в сентябре.

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