РФ проводит военные учения в Черноморском регионе

Фото: зенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (wikipedia.org)

Россия проводит военно-морские и ракетные учения

Россия проводит военно-морские и ракетные учения в Черноморском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Сообщается, что две подводные лодки - Б-237 "Ростов-на-Дону" и Б-262 "Старый Оскол" - отработали экстренный выход для обнаружения, сопровождения и уничтожения морских и береговых целей с выполнением пусков ракетного оружия. Кроме того, экипажи подлодок отрабатывают глубоководное погружение и такие техники, как аварийное всплытие.

При этом в сообщении не указаны даты начала и конца учений и не уточняется, являются ли маневры подводных лодок частью более масштабных учений в Черном море и в оккупированном Крыму.

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" "отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника".

Как отмечается в навигационном предупреждении ВМС Турции, учения должны пройти в регионе в период с 3 по 9 декабря.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, который находится с визитом в Европе, в ходе встреч министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ намерен вместе с Евросоюзом выработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных украинских моряков.

Верховная представительница Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини планирует обсудить с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым напряженность в регионе Черного и Азовского морей.

Кроме того, Федерика Могерини ранее заявляла, что Европа и США имеют общие интересы в противостоянии вызовам со стороны России, в частности в отношении агрессии против Украины.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" потерял ход. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела судов шесть военнослужащих были ранены.