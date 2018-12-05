РФ проводить військові навчання в Чорноморському регіоні

Фото: зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" (wikipedia.org)

Росія проводить військово-морські і ракетні навчання

Росія проводить військово-морські і ракетні навчання в Чорноморському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Повідомляється, що два підводні човни - Б-237 "Ростов-на-Дону" і Б-262 "Старий Оскол" - відпрацювали екстрений вихід для виявлення, супроводу і знищення морських і берегових цілей з виконанням пусків ракетної зброї. Крім того, екіпажі підводних човнів відпрацьовують глибоководне занурення і такі техніки, як аварійне спливання.

При цьому в повідомленні не вказані дати початку і кінця навчань і не уточнюється, чи є маневри підводних човнів частиною більш масштабних навчань у Чорному морі та в окупованому Криму.

В Міноборони РФ повідомили, що розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" "відпрацювали дії з облаштування позиції на непідготовленій місцевості, виявлення, ідентифікації, супроводу і знищення повітряних цілей умовного противника".

Як наголошується в навігаційному попередження ВМС Туреччини, навчання повинні пройти в регіоні в період з 3 по 9 грудня.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, який перебуває з візитом в Європі, в ході зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО та ОБСЄ має намір разом з Євросоюзом виробити спільну позицію щодо тиску на Росію з вимогою звільнити захоплених українських моряків.

Верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні планує обговорити з міністрами закордонних справ України і Росії Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим напруженість в регіоні Чорного та Азовського морів.

Крім того, Федеріка Могеріні раніше заявляла, що Європа і США мають спільні інтереси у протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України.

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських Сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу судів шість військовослужбовців були поранені.