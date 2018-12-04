США и ЕС намерены выработать общую позицию по давлению на Россию

Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)

В Госдепе заявили, что Евросоюзу следует прилагать больше усилий для противостояния агрессии России в Европе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, который находится с визитом в Европе, в ходе встреч министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ намерен вместе с Евросоюзом выработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных ею украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа.

В Госдепе также отметили, что США ожидают от европейских союзников больше усилий в противостоянии агрессии России.

"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе керченского инцидента. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы, которая существует на "задворках" самой Европы", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что в ближайшие дни будет все больше примеров выступлений США и их союзников с общими сигналами, а в случае необходимости будут также предприняты и действия.

"В отношении Украины... Думаю, мы очень четко дали понять, что этот последний шаг России неприемлем - это акт агрессии. В течение последних нескольких дней мы тесно координировали наши действия с европейскими союзниками и в формате НАТО, и в формате ЕС, и прямо сейчас мы сосредоточились на определении общего ответа всего альянса, чтобы определить правильный объем ответа на то, что произошло в Керченском проливе", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что Европа и США имеют общие интересы в противостоянии вызовам со стороны России, в частности в отношении агрессии против Украины.