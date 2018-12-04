Могерини заявила об общих интересах Европы и США в противостоянии России

Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)

Представитель ЕС назвала очередную агрессию РФ против Украины следствием нарушения принципов мирного сосуществования

Европа и Соединенные Штаты имеют общие интересы в противостоянии вызовам со стороны России, в частности в отношении агрессии против Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Представитель Европейского союза призвала сохранить это единство.

"В эти недели мы увидели, что имеем общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины - только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и где-угодно еще", - заявила Могерини во время выступления в Гарвардской школе наук и международных дел в Кембридже (США).

Она подчеркнула, вспомнив незаконную аннексию Крыма Россией, что страны ЕС не могут чувствовать себя в безопасности, когда границы изменяются с помощью военной силы.

"Со времени незаконной аннексии Крыма мы вместе постоянно заявляем, что границы не могут и не должны изменяться военной силой и что когда этот основополагающий принцип нарушается, мы чувствуем себя менее безопасно. А нынешние события в Азовском море (нападение России на украинские корабли в Керченском проливе и в Черном море, - ред.) в определенной степени являюся прямым следствием очевидного нарушения основополагающих правил мирного сосуществования на европейской территории", - заявила Могерини.

Она подчеркнула, что Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море и что министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе 4 декабря направят РФ четкий призыв не использовать аннексию Крыма и нелегальную постройку Керченского моста для недопуска кораблей украинского флота в Азовское море.