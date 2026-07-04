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РФ предлагает Украине временно остановить обстрелы Константиновки

20:11 04.07.2026 Сб
2 мин
Для чего РФ предлагает "остановку огня"?
aimg Эдуард Ткач
РФ предлагает Украине временно остановить обстрелы Константиновки Фото: кадр из Константиновки (Getty Images)
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Минобороны России предложило временно прекратить обстрелы якобы "захваченной" Константиновки в Донецкой области, чтобы провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию", - говорится в заявлении .

В министерстве добавили, что предлагают прекратить обстрелы с 12:00 до 18:00 6 июля. Ответ украинский стороны в РФ ожидают до 12:00 5 июля.

Фейк о "захвате" Константиновки

Напомним, вчера диктатор РФ Владимир Путин заявил, что российские войска якобы установили полный контроль над Константиновкой. Однако согласно карте DeepState, эта информация абсолютно не соответствует действительности.

Сегодня утром в Генштабе ВСУ официально опровергли заявление Путина и подчеркнули, что город под контролем Сил обороны Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести двухстороннюю встречу в Константиновке после того, как диктатор РФ отчитался о "захвате" города.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов", - отметил президент.

Однако в СМИ сегодня уже была информация, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет встречаться с Зеленским в Константиновке. Вместо этого он снова стал предлагать встречу в Москве, а также сказал, что РФ продолжит боевые действия.

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