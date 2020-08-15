РФ произвела первую партию собственной вакцины от COVID-19

В России произвели первую партию собственной вакцины от коронавируса. Нужное для россиян количество доз будет готово через год.

Об этом сообщает российское издание РБК.

По утверждениям российской стороны, вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии имени Гамалеи.

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Вакцина получила рыночное название "Спутник-V". Она предназначена для введения внутримышечно. Препарат представляет собой две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами вакцины.

По словам главы центра им. Гамалеи, нужное количество вакцин только для россиян будет готово через год.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

Также сообщалось, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Напомним, на днях российский президент Владимир Путин, объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.