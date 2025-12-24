ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ продовжує обстріл Харкова: в місті нова пожежа

Харків, Середа 24 грудня 2025 19:59
UA EN RU
РФ продовжує обстріл Харкова: в місті нова пожежа Ілюстративне фото: пожежа внаслідок атаки окупантів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Харкові в середу ввечері, 24 грудня, було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Повітряну тривогу у місті Харкові та Харківській територіальній громаді було оголошено о 19:18. Повідомлення про загрозу надходили з різних районів міста, зокрема і з Харківського району.

Повітряні сили ЗСУ о 19:26 попереджали про швидкісну ціль у бік Харкова. Над містом також фіксувались ворожі безпілотники.

РФ продовжує обстріл Харкова: в місті нова пожежа

Близько 19:28 повідомлялось про вибух у місті. Унаслідок удару у Шевченківському районі міста сталася пожежа.

"Маємо інформацію про влучання в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа", - повідомив о 19:36 міський голова Ігор Терехов.

На даний момент рятувальні служби працюють на місці події, уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань.

Жителів Харкова закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у захисних приміщеннях до завершення повідомлень про небезпеку.

Удари по Харкову

Нагадаємо, російські війська вранці 24 грудня атакували передмістя Харкова.

Крім того, Росія 24 грудня завдала серію прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, що спричинило значне падіння напруги в енергосистемі міста. Через це Харків змушений працювати в режимі "енергоострова", щоб мінімізувати наслідки для жителів.

Крім того, Терехов повідомляв про влучання ворожого дрону типу Молнія у Слобідському районі Харкова. За словами мера, були пошкоджені автомобілі та вікна в багатоповерховому будинку. Ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на Різдво
"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на Різдво
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну