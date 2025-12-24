ua en ru
РФ продолжает обстрел Харькова: в городе новый пожар

Харьков, Среда 24 декабря 2025 19:59
РФ продолжает обстрел Харькова: в городе новый пожар
Автор: Оксана Гапончук

В Харькове в среду вечером, 24 декабря, был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Воздушная тревога в городе Харькове и Харьковской территориальной громаде была объявлена в 19:18. Сообщения об угрозе поступали из разных районов города, в том числе и из Харьковского района.

Воздушные силы ВСУ в 19:26 предупреждали о скоростной цели в сторону Харькова. Над городом также фиксировались вражеские беспилотники.

РФ продолжает обстрел Харькова: в городе новый пожар

Около 19:28 сообщалось о взрыве в городе. В результате удара в Шевченковском районе города произошел пожар.

"Есть информация о попадании в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар", - сообщил в 19:36 городской голова Игорь Терехов.

На данный момент спасательные службы работают на месте происшествия, уточняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.

Жителей Харькова призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в защитных помещениях до завершения сообщений об опасности.

Обновлено в 20:20

Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что в течение дня 24 декабря враг бьет по объектам критической инфраструктуры, которые предоставляют тепло и поставляют горячую и холодную воду.

Целью последних двух "прилетов" в Слободском и Шевченковском районах также были именно такие объекты.

"Цель понятна - разрушить тот энергоостров, который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту", - говорится в сообщении городского головы.

Терехов заверил, что все специалисты вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру города в состоянии, когда она продолжит поставлять в дома харьковчан тепло, воду и электроэнергию.

Удары по Харькову

Напомним, российские войска утром 24 декабря атаковали пригород Харькова.

Кроме того, Россия 24 декабря нанесла серию прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, что повлекло значительное падение напряжения в энергосистеме города. Из-за этого Харьков вынужден работать в режиме "энергоострова", чтобы минимизировать последствия для жителей.

Кроме того, Терехов сообщал о попадании вражеского дрона типа Молния в Слободском районе Харькова. По словам мэра, были повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. Никто не пострадал.

