РФ продовжить тероризувати Україну роями дронів, воєнні рішення готуються, - ЦПД
Росія продовжить тероризувати Україну ройовими атаками дронів. Паралельно Москва буде поширювати інформаційні кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
За його словами, Росія буде "качати" дві кампанії, одну - на міжнародну аудиторію. Росіяни поширюватимуть наратив, що саме Москва відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче війни.
На внутрішню українську аудиторію росіяни планують поширювати тези, що Україна нібито не здатна захиститися, а "Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції.
"Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія - також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", - зазначив Коваленко.
Масовані атаки РФ
Російські окупанти з початку літа значно посилили масовані обстріли України. Цієї ночі, 20 червня, окупанти випустили по Україні 86 дронів з кількох напрямків.
Під ударом вночі були Харків та Одеса, пошкоджені будинки, є постраждалі. В Одесі також повідомили про одного загиблого.
Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Києву. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки у восьми районах. У Солом'янському районі Києва російська балістична ракета зруйнувала частину будинку з 9 по 1 поверх. Загинули 23 мешканці будинку.
Загалом цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці. 142 жителі постраждали, з них шість - діти.
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