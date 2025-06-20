ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ продовжить тероризувати Україну роями дронів, воєнні рішення готуються, - ЦПД

Україна , П'ятниця 20 червня 2025 09:53
UA EN RU
РФ продовжить тероризувати Україну роями дронів, воєнні рішення готуються, - ЦПД Фото: РФ продовжить терор України роями дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжить тероризувати Україну ройовими атаками дронів. Паралельно Москва буде поширювати інформаційні кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

За його словами, Росія буде "качати" дві кампанії, одну - на міжнародну аудиторію. Росіяни поширюватимуть наратив, що саме Москва відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче війни.

На внутрішню українську аудиторію росіяни планують поширювати тези, що Україна нібито не здатна захиститися, а "Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції.

"Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія - також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", - зазначив Коваленко.

Масовані атаки РФ

Російські окупанти з початку літа значно посилили масовані обстріли України. Цієї ночі, 20 червня, окупанти випустили по Україні 86 дронів з кількох напрямків.

Під ударом вночі були Харків та Одеса, пошкоджені будинки, є постраждалі. В Одесі також повідомили про одного загиблого.

Нагадаємо, що в ніч на 17 червня Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Києву. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки у восьми районах. У Солом'янському районі Києва російська балістична ракета зруйнувала частину будинку з 9 по 1 поверх. Загинули 23 мешканці будинку.

Загалом цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці. 142 жителі постраждали, з них шість - діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів
"Шахеди" летіли з шести напрямків: скільки ППО знищила ворожих дронів
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді