РФ продовжить тероризувати Україну роями дронів, воєнні рішення готуються, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

За його словами, Росія буде "качати" дві кампанії, одну - на міжнародну аудиторію. Росіяни поширюватимуть наратив, що саме Москва відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче війни.

На внутрішню українську аудиторію росіяни планують поширювати тези, що Україна нібито не здатна захиститися, а "Росія здатна зруйнувати все", вимагаючи від суспільства капітуляції.

"Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія - також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде", - зазначив Коваленко.