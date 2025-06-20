РФ продолжит терроризировать Украину роями дронов, военные решения готовятся, - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, Россия будет "качать" две кампании, одну - на международную аудиторию. Россияне будут распространять нарратив, что именно Москва открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы хочет войны.

На внутреннюю украинскую аудиторию россияне планируют распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься, а "Россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции.

"Это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие - также. Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Войну Россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", - отметил Коваленко.