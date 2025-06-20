РФ продолжит терроризировать Украину роями дронов, военные решения готовятся, - ЦПД
Россия продолжит терроризировать Украину роевыми атаками дронов. Параллельно Москва будет распространять информационные кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.
По его словам, Россия будет "качать" две кампании, одну - на международную аудиторию. Россияне будут распространять нарратив, что именно Москва открыта к переговорам и вынуждена воевать, потому что Украина якобы хочет войны.
На внутреннюю украинскую аудиторию россияне планируют распространять тезисы, что Украина якобы не способна защититься, а "Россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции.
"Это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся. Информационное противодействие - также. Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Войну Россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", - отметил Коваленко.
Массированные атаки РФ
Российские оккупанты с начала лета значительно усилили массированные обстрелы Украины. Этой ночью, 20 июня, оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с нескольких направлений.
Под ударом ночью были Харьков и Одесса, повреждены дома, есть пострадавшие. В Одессе также сообщили об одном погибшем.
Напомним, что в ночь на 17 июня Россия нанесла один из самых мощных ударов по Киеву. В результате атаки были повреждены дома в восьми районах. В Соломенском районе Киева российская баллистическая ракета разрушила часть дома с 9 по 1 этаж. Погибли 23 жителя дома.
В целом этот обстрел унес жизни 28 человек в столице. 142 жителя пострадали, из них шесть - дети.
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