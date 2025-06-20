Нічний обстріл Одеси: внаслідок атаки є загиблий, 14 людей отримали поранення
У ніч на 20 червня російські терористи вдались до масованого обстрілу Одеси безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Внаслідок атаки є загиблий та 14 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської обласної прокуратури.
Згідно з даними слідства, з 00:51 до 01:15 ворог здійснив масовану атаку проти Одеси. За попередніми даними, росіяни застосували проти міста щонайменше 10 дронів, атакувавши ними цивільну інфраструктуру.
Внаслідок атаки:
- одна людина загинула;
- 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - троє рятувальників.
Фото: наслідки нічного обстрілу Одеси (t.me/dsns_telegram)
Під час атаки було пошкоджено:
- 23-поверховий будинок;
- низку інших багатоквартирних житлових будинків. Один з них було знищено вщент;
- господарчі споруди;
- навчальний заклад;
- магазин;
- автомобілі містян.
Обстріл Одеси у ніч на 20 червня
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу у місті виникли масштабні пожежі. Зокрема, полум'я охопило 4-поверховий будинок. Рятувальники врятували трьох людей та ще шістьох евакуювали.
Під час робіт на рятувальників обвалились конструкції, внаслідок чого троє вогнеборців постраждали.
Під час атаки на 23-поверховий житловий будинок загорілись 18, 19 та 20 поверхи. З будівлі евакуювали 600 людей, а із заблокованої квартири врятували трьох осіб.
Також росіяни пошкодили інфраструктуру залізничного вокзалу міста.
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