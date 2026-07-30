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РФ продовжила заборону на експорт бензину та дизпалива: нові терміни

17:59 30.07.2026 Чт
1 хв
З 1 вересня для окремих постачальників діятимуть послаблення
aimg Валерій Ульяненко
РФ продовжила заборону на експорт бензину та дизпалива: нові терміни Фото: експорт бензину з РФ заборонили до 31 січня 2027 року (Getty Images)
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Російський уряд продовжив обмеження на вивезення пального. Тимчасова заборона на експорт бензину та дизельного палива діятиме до кінця січня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду РФ.

Згідно з рішенням, під обмеження потрапив експорт бензину, дизеля, суднового пального та газойлів. Заборона набирає чинності з 1 серпня та триватиме до 31 січня 2027 року.

"При цьому з 1 вересня обмеження не поширюватимуться на дизельне та суднове паливо, а також газойлі, що вивозяться з території Росії безпосередніми виробниками", - йдеться в повідомленні.

Російський уряд стверджує, що такі заходи необхідні для підтримання стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку.

Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.

Удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.

Проблеми із забезпеченням пальним визнав і російський диктатор Володимир Путін. Водночас він запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".

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Російська Федерація Бензин Дизпаливо
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