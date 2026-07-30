РФ продлила запрет на экспорт бензина и дизтоплива: новые сроки
Российское правительство продлило ограничения на вывоз горючего. Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива будет действовать до конца января 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Согласно решению, под ограничения попал экспорт бензина, дизеля, судового горючего и газойлов. Запрет вступает в силу с 1 августа и продлится до 31 января 2027 года.
"При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также вывозимые с территории России газойли непосредственными производителями", - говорится в сообщении.
Российское правительство утверждает, что подобные меры необходимы для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Напомним, за последние два месяца украинские беспилотники вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за этого с дефицитом горючего столкнулись около 50 миллионов россиян.
Удары Украины по российским НПЗ в глубоком тылу привели не только к нехватке горючего на АЗС, но и начали сказываться на экономике страны в целом. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже влияет на цены товаров и услуг.
Проблемы с обеспечением горючим признал и российский диктатор Владимир Путин. В то же время он заверил, что ситуация якобы "не критична".