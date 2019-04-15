РФ продолжит строить "Северный поток-2", несмотря на директиву ЕС

Фото: "Северный поток-2" (gettyimages.com)

В РФ заявили, что поправки не меняют правовые рамки сооружения газопровода "Северный поток-2"

Поправки, которые внес Совет Европейского союза в Газовую директиву, не меняют правовые рамки сооружения газопровода "Северный поток-2". Реализация проекта продолжается по графику, заявил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передают росСМИ.

Сообщается, что "реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством и при полной поддержке финансовых инвесторов".

"Соглашение о внесении поправок в Газовую директиву не меняет правовые рамки строительства "Северного потока-2", - подчеркнул Мюллер, добавив, что компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению принятие поправки в Газовую директиву Европейского союза.

Сегодня, 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".

Согласно изменениям в Газовую директиву для того чтобы "Северный поток-2" разрешили ввести в эксплуатацию, ему придется соответствовать более жестким требованиям.

Первое требование предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая добывает и продает газ. Оператор Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. В связи с этим российскому "Газпрому" придется создавать отдельного оператора, независимого от компании.

Второе требование ЕС - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Также добавим, что конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор Германии. А сам газопровод должен будет работать прозрачно в вопросе безопасности поставок.

Ранее сообщалось, что в России не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС.