В РФ не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС

Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

В РФ заявили, что строительство газопровода будет продолжено

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод "Северный поток 2" будет построен в срок, несмотря на принятие обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщают росСМИ.

Он заявил, что строительство будет продолжено.

"Представители концерна Nord stream 2 AG непреодолимых препятствий не видят. Поэтому я думаю, что с достаточной долей уверенности можно сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок", - сказал Чижов.

Отметим, сегодня Европейский парламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Европейского Союза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов.

В марте профильный комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил обновленный вариант европейской Газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками.

Изменения предусматривают распространение действия Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы из третьих стран, но только на те секции, которые расположены на территории и в территориальных водах страны, где труба подключается к газотранспортной системы Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать - под присмотром Еврокомиссии - Германия.

Комитет постоянных представителей государств ЕС в феврале утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза.