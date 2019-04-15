ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС окончательно внес изменения в Газовую директиву

Новости » Энергетика    15.04.2019 - 11:55
ЕС окончательно внес изменения в Газовую директиву
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

ЕС распространил европейские нормы на "Северный поток-2"

Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". Соответствующее решение сегодня утвердил Совет ЕС, передает DW.

Сообщается, что изменения в директиву поддержали 27 стран-участниц Евросоюза, воздержалась только Болгария. На этой неделе нововведения формально подпишут в ходе пленарной сессии Европарламента, после чего документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Отметим, Газовая директива распространяет европейские нормы на газопроводы, которые проложены в ЕС из третьих стран. Наибольшее влияние это окажет на новый российский "Северный поток-2".

Напомним, ранее сообщалось, что в России не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС. Однако теперь для его запуска необходимо создание независимого от "Газпрома" оператора. Причем оператор должен пройти сертификацию Федерального агентства по сетям Германии под контролем Европейской комиссии.

Кроме того, к "Северному потоку-2" необходимо обеспечить доступ третьих компаний, тарифы на транзит будет устанавливать немецкий регулятор, а "Газпром" обяжут обеспечить безопасность поставок.

На прошлой неделе стало известно, что "Газпром" проложил 40% нового газопровода.

 

Посол США в ЕС раскритиковал Еврокомиссию за "Северный поток-2"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Совет ЕвропыгазСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь