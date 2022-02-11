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РФ продолжает стягивать войска и технику в Беларусь и в Крым: появились новые снимки

Автор: Мария Кучерявец

Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, где со вчерашнего дня продолжаются учения. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста BuzzFeed News Кристофера Миллера в Twitter.

"На Западе России большой контингент войск и вооруженных сил недавно прибыл на Курский полигон примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной. Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и техники", - пишет журналист.

Сообщается, что в Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники.

"На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", - уточняет Миллер.

Указано, что Россия также перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 км от украинских границ.

Вместе с тем новые войска обнаружили неподалеку Новоозерного и в Славном (в оккупированном Крыму). На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и вновь прибывшая бронетехника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с безопасностью в Украине не меняется. Комментируя накопление российских войск на границе, он заявил, что не видит ничего нового.

Отметим, вчера на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Они будут проходить, в частности, вблизи украинских границ.

Добавим, что Украина проведет зеркальные учения из-за совместных маневров России и Беларуси.

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