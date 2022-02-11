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РФ продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: з'явились нові знімки

Автор: Марія Кучерявець

Росія продовжує перекидати війська та техніку до окупованого Криму та Білорусі, де від учора тривають навчання. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста BuzzFeed News Крістофера Міллера у Twitter.

"На заході Росії великий контингент військ та збройних сил нещодавно прибув на Курський полігон приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною. Продовжує прибувати додаткове обладнання, і ведуться приготування для розміщення додаткових військ та техніки", - пише журналіст.

Повідомляється, що в Криму 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалась нова велика дислокація військ і техніки.

"На цей закинутий аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів і сотні одиниць техніки", - уточнює Міллер.

Вказано, що Росія також перекинула бойову групу у Речицю (Білорусь) за 45 км від українських кордонів.

Разом з тим нові війська виявили неподалік Новоозерного й у Славному окупованому Криму. На знімках, зокрема, видно реактивні системи залпового вогню і новоприбулу бронетехніку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з безпекою в Україні не змінюється. Коментуючи нагромадження російських військ на кордоні, він заявив, що не бачить нічого нового.

Зазначимо, вчора на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022". Вони проходитимуть, зокрема, поблизу українських кордонів.

Додамо, що Україна проведить дзеркальні навчання через спільні маневри Росії та Білорусі.

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