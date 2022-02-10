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Зеленский о скоплении войск РФ возле Украины: ничего нового не видим

Новина українською →
Украина, Четверг 10 февраля 2022 11:42
Зеленский о скоплении войск РФ возле Украины: ничего нового не видим Фото: Встреча Владимира Зеленского с членами Европейской бизнес-ассоциации (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация с безопасностью в Украине не меняется. Комментируя скопление российских войск на границе, он заявил, что не видит ничего нового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы считаем, что скопление войск у границ - это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Относительно того, есть ли риски, - риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", - сказал Зеленский во время переговоров с членами Европейской бизнес-ассоциации.

Президент заверил, что для бизнеса с точки зрения безопасности нет никаких препятствий. Кроме того, по его словам, украинские военные готовы оперативно среагировать на любые манипуляции.

"Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войска. Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных", - добавил глава государства.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ и призвал ее представителей не быть посивно-нейтральными по отношению к Украине.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 9 февраля президент Владимир Зеленсьикй провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

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