РФ продолжает призыв крымчан в свою армию, нарушая международное право, - ООН

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В 2019 году в отношении отказавшихся служить крымчан, РФ открыла 25 уголовных дел

В 2019 году Российская Федерация, как оккупационное государство в Крыму, продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека, передает РБК-Украина.

Отмечается, что Российский судовой реестр содержит информацию о 25 уголовных делах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Осужденных оштрафовали на суммы от 243 до 810 долларов.

"Российская Федерация как оккупационная держава в Крыму должна прекратить принудительный призыв к своим Вооруженным силам и положить конец привлечению к уголовной ответственности жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 2017 года в аннексированном Крыму идентифицировано по меньшей мере 68 уголовных производств за уклонение от службы в российской армии. Среди этих производств было обнародовано минимум 32 обвинительных приговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия призвала в свою армию около 19 тысяч крымчан с 2014 года. Минувшей осенью ожидалось еще 3,5 тысячи призывников.

Как сообщало ранее РБК-Украина призывников из Крыма направят на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот.