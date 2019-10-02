ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия призвала в свою армию около 19 тысяч крымчан с 2014

Новости » Политика    02.10.2019 - 10:50
Россия призвала в свою армию около 19 тысяч крымчан с 2014
Иллюстративное фото (donpress.com)

Этой осенью ожидается еще 3,5 тысячи призывников

С 2014 года российская армия призвала в свои ряды 18,9 тысячи крымчан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам члена Крымской правозащитной группы Александра Седова, это уже восьмая волна призыва в российскую армию. Этой осенью ожидается еще около 3,5 тысячи призывников.

Как известно, Украина требует от России прекратить призыв крымчан в ряды ВС РФ. В связи с этим обратилась в Международный суд. В прокуратуре Автономной Республики Крым отмечают, что "мобилизация населения оккупированной территории страной-оккупантом является разновидностью военного преступления", а, следовательно, этим вопросом должен заниматься суд в Гааге. Прокуратура просит крымчан в случае получения повесток, сообщать об этом по телефону или по электронной почте.

Сообщается, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине информировала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали около 5 тысяч жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию снова призвали более 5 тысяч крымчан.

Как сообщало ранее РБК-Украина призывников из Крыма направят на службу в Воздушно-космические и сухопутные войска, а также в Военно-морской флот.

Также, как сообщалось, в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации были осуждены 17 жителей полуострова. Всего в нынешнем году было возбуждено 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.

В Украине стартовал осенний призыв на военную службу В ВСУ назвали количество срочников, которые будут призваны на осеннюю службу
Новости Украины Призыв в армию
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь