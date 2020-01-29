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РФ продовжує призов кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право, - ООН

Новини » Політика     29.01.2020 - 14:19
РФ продовжує призов кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право, - ООН
Ілюстративне фото (donpress.com)

У 2019 році стосовно тих кримчан, які відмовилися служити, РФ відкрила 25 кримінальних справ

У 2019 році Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, продовжила кампанію за призовом жителів Криму у свою армію. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини, передає РБК-Україна.

Зазначається, що Російський судовий реєстр містить інформацію про 25 кримінальних справ за ухилення від призову, відкритих у 2019 році. Засуджених оштрафували на суми від 243 до 810 доларів.

"Російська Федерація як окупаційна держава в Криму повинна припинити примусовий призов до своїх Збройних сил і покласти кінець притягненню до кримінальної відповідальності жителів Криму за ухилення від призову на військову службу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 2017 року в анексованому Криму ідентифіковано щонайменше 68 кримінальних проваджень за ухилення від служби в російській армії. Серед цих справ було оприлюднено мінімум 32 обвинувальних вироків.

РФ продовжує призов кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право, - ООН

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія закликала у свою армію близько 19 тисяч кримчан з 2014 року. Минулої осені очікувалося ще 3,5 тисячі призовників.

Як повідомляло раніше РБК-Україна призовників з Криму направлять на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.

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