РФ продолжает использовать в Украине фосфорные бомбы, - журналист

Российские войска продолжают применять против Украины фосфорные бомбы. Использование такого оружия заметили возле Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост американского журналиста издания Buzzfeed News Кристофера Миллера в Twitter.
"Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанное в режиме реального времени. Он описал ситуацию как "безумие", - написал журналист.
Фосфорные бомбы-это боеприпасы, начиненные белым фосфором. Это огнеопасное вещество. При контакте с кислородом легко занимается. Температура его горения-около 800 °C.
Стоит отметить, что применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.
Во время попадания на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 г. Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвения тканей. В дополнение, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что российские войска применяют фосфорные бомбы при обстреле.
Так, 13 марта сообщалось о применении такого вооружения в Попасной Луганской области.
Еще один случай был зафиксирован в Краматорске 22 марта.
Так же 22 марта фосфорными бомбами атаковали Ирпень и Гостомель Киевской области.
24 марта стало известно, что Рубежное Луганской области подверглось вражеским авиаударам. Российские самолеты при атаке использовали фосфорные бомбы. Погибло 4 человека, среди которых 2 - дети.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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