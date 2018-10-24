У Німеччині 20 тис. шахтарів вийшли на протест проти відмови від вугілля

Фото: протести в Німеччині (twitter.com De Telegraaf)

Графік поетапного закриття та реалізації федеральної допомоги, яка оцінюється в регіоні в 1,5 млрд євро очікується до кінця року

У місті Берггейм вийшли з акцією протесту понад 20 тис. шахтарів, вони потребують захисту своїх робочих місць від планів поетапного закриття виробництва електроенергії на вугіллі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Демонстрацію організували вугільні профспілки IG BCE і Verdi. Президент IG BCE Міхаель Вассилиадис був членом комісії по вугіллю з літа. Він закликав до більш серйозного підходу до працівників шахт.

"У Німеччині близько 100 тисяч робочих місць залежать від виробництва електроенергії на вугіллі", - сказав він.

Як повідомляє видання, урядова комісія з питань вугілля зібралася сьогодні, 24 жовтня, на засідання в Берггейме, щоб скласти план закриття виробництва.

Графік поетапного закриття та реалізації федеральної допомоги, яка оцінюється в регіоні в 1,5 млрд євро очікується до кінця року.

Енергетичний гігант RWE досі видобувають буре вугілля на трьох відкритих шахтах на території федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. На шахтах і місцевих електростанціях працюють близько 10 тисяч чоловік.

Підтримати протест приїхали навіть працівники вугільних районів східної і центральної Німеччини.

Зазначимо, у Німеччині поблизу вугільного кар'єра Гамба на заході країни, в неділю, 23 вересня, відбулася демонстрація проти вирубки дерев Гамбахскому лісі.