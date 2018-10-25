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РФ продає вугілля з Донбасу Туреччині та Польщі, - Клімкін

Новини » Політика    25.10.2018 - 20:01
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Росія змішує видобуте на Донбасі вугілля зі своїм та експортує

В України є обґрунтовані підозри, що Російська Федерація (РФ) продає українське вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини та Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у ході брифінгу, передає РБК-Україна.

За словами міністра, Росія змішує українське вугілля зі своїм, аби не можна було "хімічно виявити" такого факту. 

"У нас є інформація, що з російського боку є маніпуляції з вугіллям з окупованих територій... Махінацію не так просто виявити, оскільки це складний мікс. Потім воно іде до Туреччини. Зараз теж триває розслідування, і до речі, у нас є обґрунтовані підозри, що саме таке вугілля йшло до Польщі", - зазначив Клімкін

Міністр уже обговорив це питання з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем.

Нагадаємо, вчора у Німеччині в місті Берггейм вийшли з акцією протесту понад 20 тис. шахтарів, вони потребують захисту своїх робочих місць від планів поетапного закриття виробництва електроенергії на вугіллі. 

Зазначимо, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості пропонують направити 2 млрд гривень на модернізацію державних шахт. Загалом на сьогодні є 11 шахт, які не потребують державної дотації.

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