Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

По словам Насалика, модернизация шахт будет способствовать их выходу на бездотационное функционирование

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предлагает направить 2 млрд гривен на модернизацию госшахт. Об этом Насалик сообщил сегодня во время комитетских слушаний относительно государственного сектора угольной промышленности, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодня есть 11 шахт, которые не требуют государственной дотации", - сказал он, добавив, что в перспективе к недотационным шахтам смогут присоединиться еще 2-3.

Глава ведомства также отметил, что модернизация шахт будет способствовать их выходу в перспективе 7 месяцев на бездотационное функционирование.

"Если 2 млрд гривен - на модернизацию шахт, угольная отрасль будет недотационной... Для запуска лав нужен период от 5 до 7 месяцев. Поэтому на 5-7 месяцев нужно предусмотреть средства на поддержку заработных плат, а после семи месяцев угольная отрасль не потребует дотаций... Мы не будем требовать дополнительного ресурса из госбюджета", - сказал он.

"Эти средства, которые мы хотим вложить, помогут сформировать более низкую цену на уголь. Выделяя 2 млрд грн на модернизацию шахт, мы не только сэкономим, но и сможем влиять на ценовую политику", - добавил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Насалика, на сегодняшний день задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен.

Добавим, также сообщалось, что на следующей неделе в Кабинете министров состоится совещание с Министерством энергетики и угольной промышленности относительно выплат заработной платы шахтерам.