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РФ припинила рух Керченською переправою

Ілюстративне фото: РФ припинила рух Керченською переправою (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері п'ятниці, 5 січня, Росія припинила рух Керчиноською переправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крим.Реалії".

Зокрема, про закриття повідомив окупаційний голова російського Мінтрансу Криму Микола Лукашенко.  Однак з чим пов'язана зупинка руху - не уточнюється.

Нагадаємо, що переправа транспортно з'єднує окупований півострів Крим з материковою частиною Росії.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.

Також 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Тоді окупанти теж перекривали Кримський міст і заявляли про нібито роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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