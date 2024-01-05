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РФ прекратила движение по Керченской переправе

Иллюстративное фото: РФ прекратила движение по Керченской переправе (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером пятницы, 5 января, Россия прекратила движение по Керчинской переправе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".

В частности, о закрытии сообщил оккупационный глава российского Минтранса Крыма Николай Лукашенко. Однако с чем связана остановка движения – не уточняется.

Напомним, что переправа транспортно соединяет оккупированный полуостров Крым с материковой частью России.

Ситуация в Крыму

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост получил удары как минимум дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 г. была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малыш также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Да, 20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушение.

Также 21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе был замечен дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Тогда оккупанты тоже перекрывали Крымский мост и заявляли о якобы работе ПВО.

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