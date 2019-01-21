В РФ приостановили присвоение звания почетного профессора РАН патриарху Кириллу

Фото: патриарх Кирилл (kremlin.ru)

Голосование о присвоении Кириллу звания почетного профессора РАН отменено из-за сомнений академиков

Голосование о присвоении предстоятелю Русской православной церкви Кириллу звания почетного профессора Российской академии наук отменено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что повестку заседания президиума РАН 22 января изменили. В частности, перед тем, как присваивать звания почетного профессора РАН патриарху Кириллу, в РАН намерены определиться со статусом и процедурой присвоения этих званий.

"Положение о присвоении звания "почетный профессор РАН" было принято в Академии более 20 лет назад. Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения. Если будет принято такое решение, то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения", - заявил вице-президент РАН Юрий Балега, добавив, что в связи с этим вопрос о присвоении звания "почетный профессор РАН" номинантам этого года было перенесено.

Таким образом, 22 января вместо вопроса о присвоении званий почетного профессора РАН патриарху будет обсуждать само понятие "почетный профессор РАН".

Напомним, ранее Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Варфоломеем томоса для Украины является "простой бумагой" и не обладает "канонической силой".

Тогда же патриарх Кирилл направил письма главам поместных православных церквей, папе римскому Франциску, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и другим.